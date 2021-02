Die Freenet Gruppe versorgt rund 13 Millionen Kunden mit innovativen Produkten im Marktsegment Mobilfunk und im Marktsegment TV und Medien. Über das Segment Mobilfunk vermarktet FreeNet Produkte wie Mobilfunkverträge, Dienstleistungen und Hardware. Ergänzt wird das Produktportfolio mit Handyzubehör, Musik und Videoangeboten und Smart Home Anwendungen. Dabei betreibt FreeNet kein eigenes Mobilfunknetz, sondern greift auf die Infrastruktur der drei deutschen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonika Deutschland zurück. Das vorläufige Ergebnis zum 31. Dezember 2020 wird das Management heute am 25. Februar um 10:00 CET bekanntgeben. Die Consensus-Schätzung der Analysten beinhaltet für das Q4 2020 einen Gruppenumsatz von 694,1 Millionen Euro, was im Vergleich zum Q3 einer Steigerung um 9,4 Prozent entspricht. Hält der Trend an, ist mit freundlichen Kursen zu rechnen.

.

Zum Chart

.

Die Zeiten von ausschweifenden Wachstumsphantasien der Marktteilnehmer im Bezug auf FreeNet sind seit spätestens Januar 2018 passé, wo das Terrain in der Höhe des All Time Highs bei rund 33 Euro ein letztes Mal getestet wurde. Danach folgte ein Kursabstieg bis auf 16,11 Euro und ein Bodenbildungsphase, die vom Corona-Sell-Off abgelöst wurde. Das partielle Tief bei 13,59 Euro wurde am 29. Juni 2020 markiert. Im Februar 2021 hat sich der Kurs wieder stärker präsentiert und entwickelte sich bis dato in der Range zwischen 18,24 Euro und 19,00 Euro noch immer unter dem partiellen Hoch bei 21,50 Euro vom März 2020. Der Analyst Jonas Blum von Warburg Research sieht im Vorfeld der Q4 Zahlen das Ziel bei 24 Euro, nachdem er mit einem solidem Geschäft rechnet. Dass der Kurs heute auf 24 Euro springt, ist nicht sehr wahrscheinlich, dennoch ist ein ordentliches Plus in die richtige Richtung möglich. Auf der Unterseite hat sich ein gewichtiges Supportlevel bei 17,64 Euro manifestiert, wo auch die untere Begrenzung des Aufwärtstrends das Level schneidet.