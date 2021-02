(Neu: DZ-Bank-Analyst, Kurs auf Hoch seit 2011.)



HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Hunger von Industrie und Menschen nach immer schnellerer Datenübertragung und neuester Unterhaltungselektronik treibt den LED- und Chipindustrieausrüster Aixtron an. Das Unternehmen, dessen Anlagen bei der Herstellung von LEDs für Displays, 3D-Sensoren und Energiemanagementchips helfen, will das Wachstum 2021 stark beschleunigen. Zudem sollen die Anteilseigner erstmals seit fast einem Jahrzehnt wieder eine Dividende erhalten - und zwar 11 Cent je Aktie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath mitteilte. Der Kurs der im MDax notierten Aktie schoss prozentual zweistellig nach oben.

Mit einem Sprung bis auf 20 Euro stiegen die Papiere auf den höchsten Stand seit Mitte 2011. Zuletzt führte Aixtron den MDax mit einem Plus von noch rund zwölf Prozent auf 19,29 Euro an. Allein seit Ende Oktober hat sich der Kurs damit mehr als verdoppelt. Die nächste symbolisch wichtige Marke wartet nun bei gut 34 Euro von Anfang 2011. Damals hatte der LED-Boom für starken Rückenwind gesorgt.