Unterföhring (ots) -



- In den USA 2018 von NBCUniversal entwickelt, ist CFlight das erste

Qualitätssiegel für die Werbeindustrie, das alle Live-, On Demand- und

zeitversetzte Werbekontakte über alle Plattformen hinweg berücksichtigt

- CFlight in Deutschland knüpft an die erfolgreiche Etablierung von CFlight

durch NBCUniversal in den USA sowie durch Sky in Großbritannien an

- CFlight bündelt lineare und digitale Kontakte und ermöglicht für Werbekunden

erstmals ein einheitliches crossmediales Kampagnen-Reporting

- CFlight beruht auf transparenten, klaren Prinzipien, die einen hohen

Qualitätsstandard für die Darstellung von Kampagnen sichern:

- Offenheit und Transparenz: CFlight ist offen für andere Marktteilnehmer in

Deutschland, die sich an den Prinzipien ausrichten können

- Es gelten höchste Standards für Video-Ads: nur 100% View-through-Rate, 100%

Audio, 100% Sichtbarkeit



Patrick Béhar , Sky Chief Business Officer, UK and Europe: "Die

Zuschauerlandschaft ändert sich dramatisch und das macht CFlight unabdingbar.

Bei Sky sind wir stolz darauf, an der Spitze dieser Entwicklung gestanden zu

haben. Jetzt freuen wir uns, mit Seven.One Media zusammenzuarbeiten und CFlight

nach Deutschland zu bringen."







Entertainment Group: "Mit CFlight etablieren wir ein Branding für Mediaqualität.

Werbekontakte, die den CFlight-Kriterien entsprechen, erfüllen die höchsten

Qualitäts-Kriterien. Aufgrund des Mangels an einheitlichen

Qualitäts-Konventionen für Video-Ads war eine faire und sinnvolle

Vergleichbarkeit von crossmedialen Reichweiten bisher nicht gegeben."



Krishan Bhatia , President & Chief Business Officer, Global Advertising &

Partnerships, NBCUniversal: "Als wir CFlight ins Leben gerufen haben, war es

unser Ziel, unsere Messmethoden neu auszurichten, um die künftige Nutzung von

Premium-Video-Content abzubilden und den Wert dieses Contents für Vermarkter

hervorzuheben. Im Zuge von kontinuierlicher



Innovation und globalem Wachstum freuen wir uns bei NBCUniversal ganz besonders,

die Etablierung von CFlight in Übersee zu unterstützen, zuerst in Großbritannien

und jetzt in Deutschland, mit unseren Partnern bei Sky Media und zusammen mit

Seven.One Media."



Unterföhring, 25.2.2021 - Eine der größten Herausforderungen für Werbetreibende

sind die unterschiedlichen Mediaqualitäten von TV- und Video-Kontakten

verschiedener Plattformen und Anbieter, die eine echte Vergleichbarkeit bisher

zu einer Herausforderung machten. Im Digitalbereich genügt es etwa oft, wenn Seite 2 ► Seite 1 von 3



