HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 5 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage ziehe an, aber die Knappheit an Halbleitern sei ein Risiko, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------