Wie sehen die Zahlen aus, die heute zu Kursturbulenzen führen könnten?



Zuerst die positive – eigentlich fast erwartete Überraschung – die Rechnungsstellungen (realisierter Umsatz) übersteigen, wenn auch nur wenig, für 2020 die Prognose von 330 Mio USD: Mit Rechnungsstellungen von 96,3 Mio USD im Q4 erzielte man für das gesamte Jahr insgesamt 337,4 Mio USD “gross Billings”. Dafür wurden 2020 9.800 Brennstoffzellen ausgeliefert – davon 2.200 im Q4.

Jetzt die etwas irritierenden “Buchungen”: Plug Power spricht von nicht-liquiditätswirksamen “Kosten” von 456 Mio USD für Kundengarantien (?), die nun vollständig bilanziell verarbeitet wären. Und so für die folgenden Jahre keinen Einfluss mehr haben würden: “Reported GAAP numbers were negatively impacted by costs of $456 million, primarilyrelated to non-cash charges for certain customer warrants. Given the charges associated with this program have now been fully expensed and there will be no future charges for this warrant program, it should simplify the Company’s financial reporting going forward.”

Ergebnis sind ein negative “Einnahmen” – revenue von 316 Mio USD im Q4 und für das Jahr immerhin noch von Minus 100 Mio USD.

