DGAP-News Aurora Solar Technologies Inc. schließt erste Evaluierungsvereinbarung für InsightTM ab (deutsch)
25.02.2021, 15:08

DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Aurora Solar Technologies Inc. schließt erste Evaluierungsvereinbarung für InsightTM ab

25.02.2021 / 15:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- North Vancouver, 25. Februar 2021 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) ("Aurora", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem strategischen Technologieführer in der Herstellung von Solarzellen eine Vereinbarung für ihre Bewertung der ersten Version des Data-Science-Produkt InsightTM für die Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung, genannt "Insight Essentials", geschlossen hat.

Insight Essentials ist das erste einer geplanten Reihe von Insight-Versionen, die sich auf die anlagenweite Visualisierung und Berichterstellung von Erträgen (und Qualitätskontrollen) konzentrieren. Zukünftige Versionen des Produkts werden Inline-Messsysteme wie Auroras DM-Produktfamilie integrieren und einen Mehrwert bieten sowie ein vollständig integriertes System für das Ertrags- und

Qualitätskontrollmanagement in der Solarzellenherstellung bereitstellen. Aurora hat seine Insight-Plattform unter Verwendung von Branchen-Know-how zusammen mit neuartigen geschützten Algorithmen und Technologien entwickelt, um die großen Datenmengen zu bewerten, die während der Herstellung von Solarzellen gesammelt werden. Insight Essentials wertet diese Daten aus, um den Hersteller in Echtzeit darüber zu informieren, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo Ertrag oder Qualität verbessert werden können. Da Kunden den Wert von Insight Essentials erkennen, kann die Insight Data Science-Plattform weiterentwickelt werden, um zusätzlichen Wert für Kunden zu schaffen, die Wettbewerbsvorteile suchen.

Die Hauptziele dieses Evaluierungsprojekts sind die Ermittlung des Ertragsmanagements und das Kosteneinsparungspotenzials von Insight Essentials bei der Qualitätskontrolle sowie die Quantifizierung des Geschäftsmodells für die Verwendung als abonnementbasiertes Produkt in einer Produktionsumgebung mit hohen Stückzahlen. Das Projekt wird voraussichtlich im März 2021 beginnen, zunächst 90 Tage dauern und innerhalb von 180 Tagen vollständig abgeschlossen sein.

