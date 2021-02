Mountain Valley MD bestätigt Quicksome-Lizenzabkommen und erste Umsätze

Toronto (Ontario), 25. Februar 2021. Mountain Valley MD Holdings Inc. (CSE: MVMD, FRA: 20MP, OTCQB: MVMDF) („MVMD“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Mountain Valley MD Inc. („Mountain Valley“) ein Handelslizenzabkommen mit Circadian Wellness Corp. („Circadian“), einem Privatunternehmen aus Ontario, dessen Hauptaugenmerk auf die boomende globale Pilzindustrie gerichtet ist, finalisiert und unterzeichnet hat.

Das Lizenzabkommen mit Circadian basiert auf der Anwendung der Quicksome-Technologie von MVMD auf Pilznutrazeutika für laufende Produktlizenzgebühren und eine erste Zahlung in Höhe von 250.000 kanadischen Dollar, die sich aus 200.000 kanadischen Dollar in bar sowie 50.000 kanadischen Dollar in Form von Aktien von Circadian zusammensetzt. Die Einnahmen aus der ersten Zahlung werden für die Formulierungs-, Produktentwicklungs- und Musterentwicklungsarbeiten verwendet werden und stellen die ersten Umsätze des Unternehmens dar.

MVMD hat eng mit Circadian an eigenen Formulierungen für mit Pilzen angereicherte Produkte gearbeitet, die mit der Quicksome-Technologie des Unternehmens für getrocknete Liposomen eine beträchtliche Steigerung der allgemeinen Wirksamkeit der Moleküle erzielten, die bei einer Vielzahl an schnelllöslichen oralen Produkten angewendet wurde. Circadian finalisiert seine Produktpläne und die Markteinführungsstrategie für eine breite Palette an natürlich gewonnenen Pilzprodukten, die zunächst in Nordamerika vertrieben und in zukünftigen Phasen weltweit erweitert werden sollen.

„Die Integration der Quicksome-Technologie von Mountain Valley MD in unsere einzigartigen Pilzproduktformulierungen hat es uns ermöglicht, eine Produktlinie zu kreieren, die unserer Auffassung nach in ihrer Wirksamkeit auf dem Markt unübertroffen sein wird“, sagte Dr. Sanjeev Goel, Chief Medical Officer von Circadian Wellness und Founder von Peak Human Labs. „Die ersten Verbrauchertests mit unseren Energie- und Schlafprodukten waren äußerst erfolgreich. Die Präzision dieser Verabreichungstechnologie ermöglicht es uns, das Geschäft mit funktionalen Pilzen zu erweitern und gleichzeitig eine führende Position im aufstrebenden psychedelischen Bereich einzunehmen.“