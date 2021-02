WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag leicht im Plus beendet. Der Leitindex ATX legte um moderate 0,05 Prozent auf 3071,92 Einheiten zu. Der jüngste Aufwärtstrend in Wien wurde damit gebremst fortgesetzt. Der ATX absolvierte bereits seinen 5. Gewinntag in Folge.

Im Späthandel wurden am Berichtstag die Zuwächse im Zuge einer schwachen Stimmung an der Wall Street aber merklich eingegrenzt. An den US-Börsen belasten aktuell die Sorgen vor einer anziehenden Inflation.