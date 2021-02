JPMORGAN belässt PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44,90 Euro belassen. In der Einstufung komme eine gewisse Unsicherheit in Hinblick auf die Verbesserung der Margen zum Ausdruck, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag zum Sektor gehandelt./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 17:29 / GMT