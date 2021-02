Jahresergebnis 2020: Grifols steigert seinen Umsatz auf 5,34 Milliarden Euro

Barcelona, Spanien (ots) -



- Grifols steigert den Umsatz um 4,7% (6,1% cc [1] ), maßgeblich basierend auf den Entwicklungen der Geschäftsbereiche Bioscience und Diagnostic. Ohne Plasmaverkäufe an Dritte ist dies ein Anstieg von 6,5% (7,9% cc). Neue Produkte machen mehr als 50% des Umsatzwachstums aus. - Die robuste Nachfrage nach Plasmaproteinen und die Einführung neuer Produkte steigern den Umsatz des Geschäftsbereiches Bioscience um 6,2% (7,6% cc) auf 4,243 Mrd. Euro.

- Der Geschäftsbereich Diagnostic wächst um 5,8% (7,3% cc) auf 776 Mio. Euro, angetrieben durch den Umsatz mit dem molekularen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2.

- Der ausgewiesene Nettogewinn beläuft sich auf 619 Mio. Euro und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahrs. Das bereinigte Nettoergebnis [2] erreicht 736 Mio. Euro, ein Anstieg von 6,6% gegenüber 2019.

- Der operative Netto-Cashflow erreicht 1,11 Mrd. Euro. Der Nettoverschuldungsgrad im Verhältnis zum EBITDA beträgt 4,5x (4,2x in 2019) und 4,0x ohne COVID-19-Effekte.

- Grifols begrenzte die Auswirkungen von COVID-19 auf seine Netto-Plasmaversorgung auf 15% im Jahr 2020. Für 2021 ist das Unternehmen für einen Wiederanstieg seiner gesammelten Plasmamengen aufgrund von Impfeinsätzen und der Lockerung von Pandemieeinschränkungen sowie seines aktuellen Expansionsplans, einschließlich zusätzlich, unmittelbar verfügbarem Plasma, vorbereitet.

- Grifols beschleunigt seine F+E+i-Bemühungen weiter und ernennt eine neue Leitung für wissenschaftliche Innovation, um seinen Plan für eine nachhaltige Margenentwicklung weiter umzusetzen.

- Bemerkenswert ist die Integration der Pipeline von Alkahest, die durch ihre zahlreichen Projekte ein erhebliches kommerzielles Potenzial in sich birgt. Das Unternehmen setzt sein Versprechen, AMBAR zu einer realistischen Behandlung für Alzheimer-Patienten zu machen, weiter um und plant die Eröffnung von Referenzzentren weltweit.

- Ein Team von fast 24.000 Mitarbeitern ermöglicht es Grifols, den Patienten in diesen beispiellosen Zeiten weiterhin seine wichtigen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.

- Grifols ist als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt anerkannt und im Dow Jones Sustainability Index, Euronext Vigeo, FTSE4Good und Bloomberg Gender Equality Index gelistet.



Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) hat auch im Jahr 2020 seine Resilienz und sein Engagement für nachhaltiges Wachstum unter Beweis gestellt. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens zielt darauf ab, eine solide finanzielle Leistung zu erzielen, indem sie sich auf vier Hauptziele konzentriert: Plasmaversorgung, industrielle Exzellenz, globale Expansion und Innovation.