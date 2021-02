Bei GREEN IT wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben / Sigmar Gabriel zeichnet den IT-Dienstleister mit den Arbeitgebersiegeln "Top Job", "Tob Job IT" und "Top Job NRW" aus. (FOTO)

Dortmund (ots) - Ein Video zur Auszeichnung finden Sie hier:

Sigmar Gabriel zeichnet GREEN IT Das Systemhaus GmbH mit Hauptverwaltung in

Dortmund als bester Arbeitgeber aus



Dortmunder Unternehmen GREEN IT erhält "Top Job"-Siegel für herausragende

Arbeitgeberqualitäten / Sigmar Gabriel würdigt die starke Kultur des

Unternehmens





Bei der GREEN IT wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben - und der Erfolggibt dem Unternehmen Recht: Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel zeichnet denIT-Dienstleister, spezialisiert auf nachhaltige IT-Konzepte, mit denArbeitgebersiegeln "Top Job", "Tob Job IT" und "Top Job NRW" aus. Als Schirmherrdes bundesweiten Unternehmensvergleichs würdigt er die bemerkenswerte gesunde,und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur.Die Arbeitgeberanalyse "Top Job" ist auf die mittelständischen Tugendenzugeschnitten. Eine eigens hierfür entwickelte wissenschaftlich fundierteMitarbeiterbefragung bewertet die Kultur der Unternehmen. Das Feedback derMitarbeitenden der GREEN IT fiel hierbei durchweg außergewöhnlich positiv aus.Besondere Qualitäten wurden in den Bereichen Kultur & Kommunikation sowieFührung & Vision sichtbar.GREEN IT unterstützt seine Kunden mit nachhaltigen, innovativen IT- undPrint-Konzepten. Somit hilft das Unternehmen, den CO2-Ausstoß zu minimieren,Ressourcen zu schonen und die Umwelt nachhaltig zu schützen. Möglich wird diesdurch die Menschen, die bei dem IT-Dienstleister arbeiten: Sie brennen für dieIdee der GREEN IT und packen mit an, für die saubere IT der Zukunft.Dazu Florian Stäwen, CFO bei GREEN IT "Wir leben den GREEN SPIRIT: Ein positiverUmgang miteinander, Teamwork, Kreativität und Spaß an der Arbeit stehen bei unsan oberster Stelle. Dafür setzen wir auf flache Hierarchien, viel Gestaltungs-und Entwicklungsspielraum, Teamevents und -aktivitäten. Selbst in Zeiten vonCorona feiern wir unsere Erfolge gemeinsam - aktuell natürlich ausschließlichdigital."Für das 150 Mitarbeiter starke Unternehmen ist es die zweite Auszeichnung als"Top Job"-Arbeitgeber. Mit dem Qualitätssiegel zeichnet das Zentrum fürArbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, seit 20 Jahren Unternehmen aus, die sichauf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde Arbeitsplatzkultur starkmachen."Arbeitgeberattraktivität ist ein entscheidendes strategisches Thema für jedesUnternehmen, das langfristig erfolgreich sein will," bekräftigt Gabriel dieausgezeichneten Unternehmen in ihrem Tun.Jan Schriewer, CEO, erklärt "Die aktuelle Situation ist für uns alle extremherausfordernd. Gerade in dieser Zeit ist uns das Feedback unserer Kolleginnenund Kollegen besonders wichtig. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen,