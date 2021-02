Kromi hält an Ausblick fest - Halbjahreszahlen über Prognose Nachrichtenquelle: 4investors | 26.02.2021, 11:14 | 5 | 0 | 0 26.02.2021, 11:14 |



Kromi hat am Freitag Halbjahreszahlen im Geschäftsjahr 2020/2021 vorgelegt. Der Hamburger Konzern meldet einen Umsatzrückgang von 37,1 Millionen Euro auf 35,2 Millionen Euro - dies sei pandemiebedingt, so das Unternehmen. Trotz des Umsatzrückgangs hat die Gesellschaft ihr Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 0,6 Millionen Euro gesteigert und weist einen operativen Halbjahresgewinn von 0,2 Millionen Euro aus.

