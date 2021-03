Aves One begrüßt das europäische Jahr der Schiene 2021 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 01.03.2021, 15:48 | 69 | 0 | 0 01.03.2021, 15:48 |

01.03.2021

Pressemitteilung



Aves One begrüßt das europäische Jahr der Schiene 2021 Hamburg, 1. März 2021 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, begrüßt das am 1. Januar 2021 gestartete europäische Jahr der Schiene. Auf Initiative der Europäischen Union stehen dieses Jahr die Vorteile des Schienenverkehrs als nachhaltiges, intelligentes und sicheres Verkehrsmittel im Vordergrund. Ziel ist es, das Bewusstsein für die grenzüberschreitende, europäische Dimension des Schienengüterverkehrs zu schärfen und seinen Beitrag zur Stärkung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umweltschutz zu erhöhen. Das Jahr 2021 ist außerdem das erste Jahr, indem das 4. EU-Eisenbahnpaket seine vollständige Anwendung findet. Es stellt die Weichen für einen einheitlichen europäischen Eisenbahnraum, der ein effizienteres Schienennetz für die nahtlose Mobilität über Grenzen hinweg gewährleisten soll. Deutschland und die Europäische Union fördern den Schienengüterverkehr zur Erreichung der Klimaziele Der europäische Markt für Rail-Assets befindet sich im Aufschwung. Bis zum Jahr 2030 plant die Europäische Union den Güterverkehr auf der Schiene um 50 % zu steigern, vor allem, um die EU-Klimaziele für eine Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen. Die nationalen, europäischen Regierungen haben sich ähnlich ehrgeizige Ziele zur Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene gesetzt und unterstützend milliardenschwere Förderpakete aufgelegt. Die Stärken der Schiene als sicheres und verlässliches Verkehrsmittel wurden nicht zuletzt, während der COVID-19 Pandemie deutlich und haben zu einer erhöhten Nachfrage geführt. Mit diesem politischen Rückenwind bewegt sich Aves One nicht nur in einem rentablen, sondern auch wegen der hervorragenden Zukunftsperspektiven in einem attraktiven Geschäftsfeld. Vor diesem Hintergrund erwarten Analysten eine deutliche Steigerung der Nachfrage nach Rail-Assets, die zu kontinuierlich starken Auslastungszahlen bei Aves One führen sollte. Seite 2 ► Seite 1 von 3



