IT-Dienstleister Cancom will Dividende erhöhen - Aktie steigt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 18:29 | 22 | 0 | 0 01.03.2021, 18:29 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom will die Dividende wegen gut laufender Geschäfte erhöhen. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 0,75 Euro pro Aktie vor, wie Cancom am Montag in München mitteilte. 2020 erhielten die Aktionäre noch 0,50 Euro je Anteilschein. Analysten hatten nur eine geringfügige Erhöhung erwartet. Die Münchener hatten im abgelaufenen Jahr mehr verdient als erwartet. Die Aktie legte nachbörslich auf Tradegate um knapp ein Prozent zu./knd/he

Diesen Artikel teilen Wertpapier

CANCOM SE Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer