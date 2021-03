Geht‘s jetzt abwärts an den Börsen? Anzeige Gastautor: Raimund Brichta | 02.03.2021, 17:36 | 482 | 0 02.03.2021, 17:36 | Die vergangene Woche an den Börsen verlief wackelig. Ist das der Start für eine größere Korrektur an den Märkten? Was haben die Renditen auf den Anleihemärkten mit den fallen Kursen zu tun? Warum reagieren Tech-Aktien besonders empfindlich auf steigende Zinsen? Darüber und mehr sprechen die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser aktuellen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“. https://www.n-tv.de/mediathek/audio/Kommt-jetzt-die-grosse-Boersen-Kor ...

