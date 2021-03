Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde soeben auf dem Rajapalot Projekt gestartet was ein wichtiger Schritt in Richtung Produktionsentscheidung darstellt. Australien läuft ebenso rund und die Aktie ist unterbewertet.

Mawson Gold Limited ist ein in Kanada gelistetes Goldexplorationsunternehmen mit hochwertigen Goldvermögenswerten in den bergbaufreundlichen Tier-1-Jurisdiktionen Finnland und Australien. Es hat sich als führendes nordisch/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf das Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Neben einer gesicherten Goldressource besitzt diese Liegenschaft zusätzlich noch ein wirtschaftliches Kobalt Vorkommen, welches dem Unternehmen nicht nur Geld in die Kasse spülen wird, sondern insbesondere den zukünftigen Genehmigungs-Prozess erleichtern kann, da die Regierung in Finnland extrem an Kobalt Vorkommen im Rahmen des Ausbaus der Elektromobilität interessiert ist. Zum 23. Februar konnte Mawson den Beginn von zwei wichtigen Planungsprozessen, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Landnutzungsplanung, für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Rajapalot in Finnland bekannt geben. Zweck des UVP-Verfahrens ist es, Informationen über die Umweltauswirkungen eines Projekts zu gewinnen, die Berücksichtigung von Umweltbelangen in Planungs- und Entscheidungsprozessen zu erleichtern und der Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen die Möglichkeit zu geben, sich an diesen Prozessen zu beteiligen und sie zu beeinflussen. Die Einleitung von UVP und Flächennutzungsplanung ist ein Beweis für die langfristige, starke Unterstützung der lokalen Interessengruppen für eines der strategisch wichtigsten Gold-Kobalt-Projekte Finnlands. Während das Projekt somit von der Exploration zu fortgeschrittenen Studien übergeht, wird Mawson weiterhin mit der gleichen transparenten und offenen Art und Weise arbeiten, um die soziale Akzeptanz der lokalen Bevölkerung zu erhalten, damit dieses strategische Gold-Kobalt-Projekt zum zukünftigen Nutzen aller Beteiligten risikofrei wird.