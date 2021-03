^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt strategische europäische Entwicklungen bekannt

Bee Vectoring Technologies gibt strategische europäische Entwicklungen bekannt



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (4. März 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) legte heute ein Update zu den Entwicklungen für den Eintritt in Europa vor, einschließlich Schlüsselinvestitionen zur Beschleunigung der zeitlichen Abläufe auf diesem wichtigen globalen Markt.



Zu den wichtigen Punkten zählen:



1. Die Schweiz wurde als strategischer Einstiegspunkt in Europa etabliert, die Registrierungsverfahren befinden sich in fortgeschrittenen Stadien, der neue Hauptsitz und das F & E-Zentrum arbeiten reibungslos und mehr als 28 europäische Erzeugerversuche wurden erfolgreich abgeschlossen.

2. EU-Erzeugergemeinschaft wird mittels Einlizenzierung und kommerzielle Partnerschaften anvisiert: Die Registrierung synergetischer Produkte wird möglicherweise den Markteintritt um 1-2 Jahre verkürzen.

3. Partnerschaften in Ländern, die nach Europa exportieren (z. B. Türkei und Marokko), werden dazu beitragen, die Nachfrage der europäischen Verbraucher nach nachhaltig angebautem Obst und Gemüse zu decken. Für die Abkommen werden die endgültigen Ergebnisse erwartet.



4. Beginn der Vorbereitung für die Einreichung von BVTs geschützten biologischen Pflanzenschutzmittel CR-7 zur EU-weiten behördlichen Zulassung.

Mehr als in jeder anderen Region der Welt suchen Erzeuger in ganz Europa zunehmend nach chemiefreien Alternativen, um das Krankheitsmanagement zu unterstützen, die Erträge zu verbessern und einen stets wachsamen Verbraucher zu entsprechen. Dies wird durch das politische und regulatorische Klima weiter verstärkt, in dem die Europäische Kommission mit kürzlich angekündigten Maßnahmen unter dem Dach des Europäischen Green Deal auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft drängt.