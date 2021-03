Düsseldorf (ots) - - Deutsche CO2-Emmissionsziele konnten durch die

Pandemiefolgen zu 111% übererfüllt werden - allerdings nur temporär



- Energiewende Index von McKinsey: 10 von 15 Indikatoren sind in ihrer

Zielerreichung realistisch - nie fiel die Bilanz positiver aus - Doch sind nur

vier der Indikatoren auch langfristig realistisch erreichbar



- Nachfrage nach Wasserstoff wird sich bis 2030 um das Siebenfache erhöhen -

Bedeutung für Energiewende wächst





Gute Nachrichten für Deutschland - aber nur temporär: Die neuesten Ergebnisse imEnergiewende-Index von McKinsey & Company liefern eine Überraschung. Zehn derinsgesamt 15 Indikatoren, deren Entwicklung von der Unternehmensberatunghalbjährlich mit Blick auf ihren Beitrag zur Energiewende in Deutschlanduntersucht werden, sind in ihrer Zielerreichung bis 2030 "realistisch", zweimehr als bei der letzten Erhebung im September. Nur vier Indikatoren sind inihrer Zielerreichung nach jetzigem Stand "unrealistisch". Eine so positiveBilanz konnte der Index seit seinem Bestehen 2012 nicht verzeichnen. Doch dieVerschnaufpause für den Klimawandel ist nur von kurzer Dauer: Tatsächlich stehensechs der aktuell zehn als realistisch eingestuften Indikatoren auf der Kippe -in der vergangenen Erhebung waren es nur drei.Vor allem zwei Indikatoren entwickeln sich dank Corona positiv"Haupttreiber der Verbesserung im vergangenen Halbjahr waren nicht echteFortschritte bei der Umsetzung der Energiewende, sondern die Effekte derMaßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19", sagt Seniorpartner Thomas Vahlenkamp,Co-Autor der regelmäßig erscheinenden Energiewende-Bestandsaufnahme vonMcKinsey. Vor allem der CO 2 -Ausstoß und der Primärenergieverbrauch seien vonden landesweiten Maßnahmen stark beeinflusst worden. So konnten dieTreibhausgasemissionen ersten Schätzungen zufolge von 805 Mio. Tonnen in 2019auf 722 Mio. Tonnen im Corona-Jahr 2020 gesenkt werden. Das Ziel von 750 Mio.Tonnen wurde somit um 11% deutlich unterschritten. Doch der Indikator stehtbereits kurzfristig wieder auf der Kippe, denn im Zuge der erwartetenwirtschaftlichen Erholung wird der CO 2 -Ausstoß aller Voraussicht nach auf seinVorkrisenniveau zurückkehren und wieder deutlich unter seinen Zielwert fallen.Auch der Primärenergieverbrauchist während der Corona-Krise von 12.800 auf11.691 Petajoule gesunken und verbessert damit seine Zielerreichung sprunghaftvon 60% auf 93%. Der deutlich geringere Verbrauch lässt sich McKinsey zufolgeaber vor allem auf die geringere wirtschaftliche Aktivität im Zuge derPandemiebekämpfung zurückführen. Es ist auch bei diesem Erfolg davon auszugehen,