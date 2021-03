Milliken & Company ernennt Cindy Boiter zur Executive Vice President, Leiterin des Chemiebereichs

Cindy Boiter, newly announced executive vice president and president of Milliken's Chemical Division (Photo: Business Wire)

„Es ist eine aufregende Ernennung für unser Unternehmen, da Cindy die erste Frau ist, die eine Geschäftsbereichleiterin bei Milliken wird“, teilt Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken, mit. „Sie ist aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung im Geschäftsbereich, der von ihr abgeschlossenen Akquisitionen und ihrer Verkörperung des Zwecks von Milliken einzigartig qualifiziert, unseren Chemiebereich zu leiten.“

Boiter kam 2012 als Direktorin für Marketing, Strategie und Geschäftsentwicklung zum Chemiebereich von Milliken und wurde CFO des Bereichs, wo sie eine wichtige Rolle beim schnellen Wachstum des Geschäftsbereichs spielte. 2018 wechselte sie zum Chief Strategy Officer von Milliken, wo sie die strategischen Planungsinitiativen des Unternehmens für 2025 leitete und zwei wichtige Akquisitionen betreute. Boiter wurde mit dem Milliken Honors Award für Vielfalt und Integration ausgezeichnet und ist eine aktive Verbündete für Mitarbeiter weltweit.

„Wir möchten uns auch einen Moment Zeit nehmen, um David Moody für seine 33-jährige Tätigkeit bei Milliken zu danken und ihm alles Gute für den Übergang in die nächste Phase seiner Karriere zu wünschen“, schließt Cook.

Über Milliken

Als Experte in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik weiß Milliken & Company, dass ein einzelnes Molekül das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Mit innovativen Lösungen für die Textil-, Bodenbelags-, Spezialchemikalien- und Gesundheitsbranchen schafft Milliken Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Welt. Das Unternehmen, das ununterbrochen seit 15 Jahren vom Ethisphere Institute in der Liste der ethischsten Unternehmen der Welt aufgeführt wird, setzt sich derzeit unermüdlich für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für seine Kunden und die Gemeinden ein. Achttausend Mitarbeiter an 46 Standorten weltweit setzen sich für ein gemeinsames Ziel ein: die Welt für viele Generationen positiv zu beeinflussen. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken auf milliken.com und auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

