Heizen mit Gas wird teurer, Heizölkosten noch unter Vorjahresniveau (FOTO)

München (ots) -



- Heizbedarf in der aktuellen Heizperiode sieben Prozent höher als im Vorjahr

- 430 Gasgrundversorger erhöhen die Preise - rund 2,2 Mio. Haushalte betroffen

- Mehrkosten durch CO2-Abgabe: jährlich rund 119 Euro für Gas, 158 Euro für

Heizöl



Aufgrund der frostigen Temperaturen in der ersten Monatshälfte war der Februar

2021 deutlich kälter als im vergangenen Jahr. Das konnten auch die milden

Temperaturen in der zweiten Monatshälfte nicht ausgleichen. Deshalb mussten

Verbraucher*innen in Deutschland zwischen September 2020 und Februar 2021 knapp

sieben Prozent mehr Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum.







Weltkonjunktur sind die Energiepreise 2020 zum Teil deutlich gesunken. Diese

Entwicklung ist vorbei1): Der Gaspreis (https://www.check24.de/gas/gaspreise/)

stieg zuletzt und hat inzwischen ein neues Rekordniveau erreicht. So zahlte ein

Haushalt mit Gasheizung in der aktuellen Heizperiode etwa vier Prozent mehr als

im Vorjahr.2;3)



"Verbraucher*innen zahlen derzeit nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe

Rekordpreise für Gas" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.

"Durch einen Anbieterwechsel können sie bis zu 33 Prozent der Kosten im

Vergleich zur teuren Grundversorgung sparen."



Mehr als jeder zweite Gasgrundversorger hat zum Jahresanfang die Preise erhöht

oder Erhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt betragen die Preiserhöhungen bei

430 Versorgern 6,6 Prozent und betreffen rund 2,2 Millionen Haushalte.4)



Heizen mit

aber Preise steigen



Auch der Heizölpreis (https://www.check24.de/heizoel/heizoelpreise/) ist 2020

teilweise deutlich gesunken. Davon profitieren Verbraucher*innen, die mit Öl

heizen, aktuell noch. Zwischen September 2020 und Februar 2021 zahlten sie fürs

Heizen 696 Euro. Im Vorjahr lagen die Kosten bei 835 Euro - ein Minus von etwa

17 Prozent.



"Inzwischen steigt der Heizölpreis wieder signifikant", sagt Lasse Schmid. "Seit

Januar 2021 ist er um elf Prozent gestiegen, verglichen mit dem Preistief im

September sogar um 56 Prozent. Nicht zuletzt durch die neue CO2-Abgabe müssen

sich Verbraucher*innen auf deutlich steigende Kosten bei Heizöl einstellen."



Heizen mit Öl aktuell noch günstiger als mit Gas



Eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Gas (https://www.check24.de/gas/)

heizt, zahlte dafür von September 2020 bis Februar 2021 insgesamt 838 Euro. Eine

Familie mit Ölheizung zahlte in diesem Zeitraum 696 Euro. Mit Öl heizen

Verbraucher*innen in der aktuellen Heizperiode also knapp 17 Prozent günstiger

als mit Gas.



