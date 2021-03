DEUTSCHE BANK belässt Evonik auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Evonik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die um Sondereffekte bereinigte Umsatzentwicklung im Schlussquartal 2020 falle besser als die Konsensschätzung aus, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Spezialchemiekonzern stark ins Jahr 2021 gestartet./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:01 / GMT