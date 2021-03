Tulikivi Corporation Financial statements release, 1–12/2020 Higher net sales and better operating profit, 5 March 2021 at 1 p.m. Nachrichtenquelle: globenewswire | 05.03.2021, 12:00 | 79 | 0 | 0 05.03.2021, 12:00 |  - Tulikivi-konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 9,1 Me (8,8 Me 10-12/2019) ja vuonna 2020 liikevaihto oli 29,2 Me (28,7 Me 1-12/2019). - Tulikivi-konsernin liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (-0,5) Me ja liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (-0,8) Me. Vuonna 2019 tehtiin liikearvoon 0,8 Me arvonalennus. - Tulikivi-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 (0,4) Me ja vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2020 oli 1,2 (0,0) Me. - Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,4 (-0,7) Me ja tulos ennen veroja vuonna 2020 oli 0,4 (-1,5) Me. - Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,1 (1,1) Me ja tilikaudella 2,6 (1,6) Me. - Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,2 (2,9) Me. - Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy valmistelee Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä (feasibility study).

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan.



 Avainluvut 1-12/20 1-12/19 Muutos, % 10-12/20 10-12/19 Muutos, % Liikevaihto, Me 29,2 28,7 1,7 9,1 8,8 3,5 Liiketulos, Me 1,2 -0,8 251,7 0,6 -0,5 227,8 Liiketulos ilman arvonalennusta, Me 1,2 0,0 3448,5 0,6 0,4 64,5 Tulos ennen veroja, Me 0,4 -1,5 123,6 0,4 -0,7 156,5 Katsauskauden laaja tulos, Me 0,2 -1,6 111,5 0,3 -0,7 137,4 Osakekohtainen tulos, e 0,00 -0,03 0,00 -0,01 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 2,6 1,6 1,1 1,1 Omavaraisuusaste, % 24,6 23,0 Nettovelkaantumisaste, % 175,3 200,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6 -3,0 2,7 2,6 Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi covid-19-pandemian lisättyä kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Liiketoiminnan kannattavuus parantui hinnankorotusten ja tuottavuustoimenpiteiden sekä kiinteiden kulujen säästöjen ansiosta.



