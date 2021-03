PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag mehrheitlich unter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen gelitten. Auslöser für die jüngste Entwicklung war US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich am Vortag nur zurückhaltend zum Zinsanstieg geäußert hatte. Nach seiner Einschätzung sind keine Inflationsgefahren in Sicht, und ein möglicher, vorübergehender Anstieg der Verbraucherpreise würde "geduldig beobachtet". Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen.

Der EuroStoxx 50 verlor um die Mittagszeit 0,55 Prozent auf 3684,42 Punkte, womit er sich aber etwas erholt von seinen Tiefständen im frühen Handel zeigte. Auf Wochensicht steuert der Leitindex der Eurozone auf ein Plus von rund 1,3 Prozent zu. Der französische Cac 40 notierte zuletzt 0,55 Prozent tiefer bei 5798,43 Punkten. Der britische FTSE 100 schaffte hingegen ein knappes Plus von 0,21 Prozent auf 6665,01 Zähler.