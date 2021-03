High Tide veröffentlicht Erklärung im Zusammenhang mit der betrügerischen Nutzung der Grasscity-Website

„Vor Kurzem ist uns aufgefallen, dass ein in China registriertes Unternehmen die Website, die mit unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Grasscity verknüpft ist, in betrügerischer Weise kopiert hat. Wir nehmen diesen Sachverhalt ernst und prüfen alle geeigneten rechtlichen Schritte. In der Zwischenzeit fordern wir unsere treuen Kunden auf, achtsam zu sein und sicherzustellen, dass sie nur die legitimen E-Commerce-Plattformen von High Tide, grasscity.com und cbdcity.com, besuchen, wenn sie Einkäufe im Zusammenhang mit Verbrauchszubehör und aus Hanf gewonnen CBD-Produkten tätigen.“

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 73 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).