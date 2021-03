Internationale Modedesignerin Anna Chybisova erhebt Investitionen von 9 Millionen US-Dollar für ihre Marke Maison d’Angelann

Anna Chybisova, Fashion Designer & Owner, Maison d’Angelann (Photo: AETOSWire)

Anna Chybisovas Designs und Geschäftssinn sind die Hauptgründe für die großzügigen Investitionen des neuen Partners. Gemeldete Verkaufserlöse von mehr als 2 Millionen US-Dollar allein in den VAE und eine ausverkaufte Frühjahrs- und Sommerkollektion 2021 haben das Vertrauen des Investors erneut gestärkt. Dieser wachsende Erfolg und die Kundennachfrage führten auch zur Unterzeichnung eines Projektkonzepts, das vorsieht, in fünf Europäischen Städten fünf Maison d’Angelann Markenboutiquen zu eröffnen.

Anna Chybisova, internationale Modedesignerin, kommentiert die erfolgreiche Bekanntgabe wie folgt: „Ich freue mich über die Partnerschaft mit Gate Business Service, in der wir weiterhin immer mehr Modebegeisterte rund um die Welt erreichen werden. Damit werden wir die trendigen Designs und die einzigartig-einfallsreichen Kollektionen fortsetzen, die unsere Kunden von uns erwarten, und ich werde mich mit meinen Fans über die sozialen Medien in Kontakt setzen. In dieser Partnerschaft werden ich und mein Team die Kreativität und ideenreiche Entwicklung jedes einzelnen Designs fortführen und die Marke zu einem international führenden Modehaus aufbauen.“

Anna Chybisova, die in der Ukraine geboren ist, startete Maison d’Angelann 2014 mit einem Partner. Daraus entwickelte sich in nur drei Jahren rasch eine national führende Marke im Modedesign, die 2017 gleichzeitig in den Mittleren Osten und andere Märkte expandierte. Im Jahr 2019 brachte Maison d’Angelann die weltweit bekannte Kollektion „Diamond Dresses“ auf den Markt, die unter Chybisovas Markennamen SolAngelann mit Swarovski Kristallen verziert waren. Sowohl Maison d’Angelann als auch SolAngelann wuchsen exponentiell und erfolgreich in beliebten Modestädten wie Paris, Wiesbaden, Düsseldorf, Frankfurt, München, Dubai, Doha, Kuwait, Abu Dhabi, Moskau, Taschkent, Los Angeles und New York.

