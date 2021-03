Commerce Resources Corp. übergibt hochgradiges Monazitkonzentrat mit einem Seltenerdoxidanteil von 44,3% an einen externen Verarbeitungsbetrieb

8. März 2020 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf Anfrage eines industriellen Verarbeitungsbetriebs diesem eine Probe von hochgradigem Monazitmineralkonzentrat aus der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram ausgehändigt hat (siehe Pressemeldung vom 24. November 2020). Die 1,0 kg schwere Probe weist einen Seltenerdoxidgehalt (SEO) von 44,3 % auf und wurde im Rahmen des üblichen Gewinnungsprozesses, den die Firma Hazen Research in ihrer Anlage in Colorado (USA) entwickelt hat, hergestellt (Abbildung 1). Die Übergabe des Monazitmineralkonzentrats folgt nur kurz, nachdem eine 0,5 kg schwere Säurespatprobe an einen großen Industriekonzern ausgeliefert wurde (siehe Pressemitteilung vom 31. Dezember 2020).