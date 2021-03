Kann die Henkel Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung auf 90 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Nachdem die Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) am 10.10.20 bei 95,14 Euro ein 12-Monatshoch erreicht hatte, wurde die Aktie bis zum Februar 2021 innerhalb einer Bandbreite von 83 bis 93 Euro gehandelt. Nach ihrem kurzfristigen Einbruch auf bis zu 81,41 Euro konnte sich die Aktie in den vergangenen Tagen wegen der Ankündigung des Konzerns, in den nächsten Monaten wieder wachsen zu wollen und die Dividende unverändert zu lassen trotz des Umsatz- und Gewinnrückganges des vergangenen Jahres bis auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 86 Euro erholen.

Bis auf die Experten der UBS, die die Henkel Vzg.-Aktie mit einem Kursziel von 81 Euro als Verkauf einstuften, bekräftigte die Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 107 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu diesen ambitionierten Kurszielen zumindest wieder auf 90 Euro ansteigen, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.