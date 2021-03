ADAC Autoversicherung wächst trotz Corona-Krise / ADAC Autoversicherung verzeichnet 2020 starkes Neugeschäft / Zahl der versicherten Fahrzeuge steigt auf 851.000/Telematik-Tarif erfolgreich gestartet (FOTO)

München (ots) - Die ADAC Autoversicherung ist 2020 kräftig gewachsen. Mit

232.000 (Vorjahr: 212.000) neuen Policen legte das Neugeschäft um 9,6 Prozent

zu. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge stieg um 12,4 Prozent auf 851.000

(Vorjahr: 757.000).



"Trotz der Corona-Krise haben wir 2020 mehr neue Kunden gewonnen als je zuvor

und damit unseren Wachstumskurs beschleunigt", sagte James Wallner,

Vorstandsvorsitzender der ADAC Autoversicherung AG. Bemerkenswert sei das auch

deshalb, weil ein wesentlicher Vertriebskanal die Geschäftsstellen des ADAC sind

und deren Besucherzahlen wegen Corona im vergangenen Jahr rückläufig waren.





Im Oktober 2019 hatte die ADAC Autoversicherung ihr Produktangebot runderneuert.Die Versicherung bietet seitdem drei Produktlinien, bei denen bereits dieGrunddeckung alle wichtigen Leistungen automatisch enthält. "Unsere Strategie'Viel Schutz zu fairen Preisen' ist auch im zweiten Jahr erfolgreich", so StefanDaehne, Vertriebsvorstand der ADAC Autoversicherung. Auch für die Zukunft ist eroptimistisch: "Unser Wachstumspotenzial ist groß. Der ADAC hat mehr als 21Millionen Mitglieder - das ist unsere Kernzielgruppe." Langfristiger Anspruchsei es, die 'Nummer-1-Autoversicherung bei den ADAC Mitgliedern' zu werden.Im Juli 2020 hat die ADAC Autoversicherung ihr Angebot um den Telematik-Tarif"Fahr + Spar" erweitert. Bis Jahresende wurden 17.000 solcher Verträgeabgeschlossen. "Fahr + Spar macht aus der klassischen Kfz-Versicherung dieAutoversicherung für die digitale Zeit. Vor allem für jüngere Fahrer und alle,die Spaß daran haben, mit einer cleveren App unterwegs zu sein, ist dieTelematik-Versicherung attraktiv", so Daehne. Die App zeichnet Fahrdaten auf undgibt dem Nutzer zu seinem Fahrverhalten regelmäßig Feedback. Eine sichereFahrweise wird belohnt. Jährlich können Versicherte bis zu 30 Prozent ihresBeitrags sparen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2019 hatte die ADAC SE rund 2.900Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,125 Mrd. Eurosowie ein Ergebnis vor Steuern von 82,2 Mio. Euro.