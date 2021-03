Revival Gold ernennt Lisa Ross zu Vice President und CFO

Ross ist ein Chartered Professional Accountant mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzbuchhaltung und -berichterstattung, Finanzsanierung, Systemimplementierungen, interne Kontrollen sowie Kassenstand in der internationalen Goldabbaubranche. Sie fungierte als Director of Finance von Kirkland Lake Gold während einer Periode beträchtlichen Wachstums, die die Integration einer Reihe von kürzlich erworbenen Betrieben sowie eine Notierung an der NYSE umfasste. Ross war neun Jahre lang als Corporate Controller bei Banro Corporation tätig. In dieser Zeit hat Banro die Finanzierung und Erschließung von zwei aktiven Minen in der Demokratischen Republik Kongo abgeschlossen. Zuletzt leitete Ross als Founder ihres eigenen Finanzberatungsunternehmens die Operations Finance and Capital-Gruppe eines mittelständischen Bergbauunternehmens. Sie besitzt ein Bachelor of Commerce-Diplom von der Queen‘s University und absolvierte ihre CPA- und CA-Ausbildung bei Ernst & Young LLP in Toronto.

„Wir freuen uns, Lisa im Team von Revival Gold willkommen zu heißen. Die umfassende Erfahrung von Lisa in zahlreichen leitenden Finanzpositionen bei wachsenden internationalen Goldproduzenten passt hervorragend zum Wachstumspfad von Revival Gold sowie zu den Plänen, das vormals produzierende Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho wieder in Produktion zu bringen“, sagte Hugh Agro, President und CEO von Revival Gold.

Argo sagte außerdem: „Im Namen des gesamten Teams von Revival Gold möchte ich Adam für seine Führungsqualitäten, sein Engagement und seine tatkräftige Unterstützung in der Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren danken, in denen wir Revival Gold von einem neuen börsennotierten Unternehmen zu einem erfolgreichen Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einer gesunden Bilanz, soliden Systemen und Veröffentlichungen sowie einer hervorragenden Positionierung für weiteres Wachstum weiterentwickelt haben.“