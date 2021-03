Stabilus S.A. plant Rechtsformwechsel von Société Anonyme (S.A.) in Societas Europaea (SE) und anschließende Sitzverlegung von Luxemburg nach Deutschland

Luxemburg, 8. März 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) haben heute beschlossen, den Rechtsformwechsel der Gesellschaft von einer Société Anonyme (S.A.) nach Luxemburger Recht in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) und eine anschließende Sitzverlegung der Gesellschaft von Luxemburg nach Deutschland vorzubereiten. Der Rechtsformwechsel sowie die Sitzverlegung der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft.

Der angestrebte Rechtsformwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft liegt in der zunehmenden internationalen Ausrichtung von Stabilus begründet, die aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Unternehmenszukäufe an Bedeutung gewonnen hat. Die Sitzverlegung soll zu einer Vereinfachung der Konzernstrukturen und damit einhergehend zu einer Reduktion von Komplexität sowie zu Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen führen. Die Sitzverlegung bedeutet gleichzeitig, dass künftig sowohl Konzernsitz als auch Börsennotiz von Stabilus in Deutschland beheimatet sind.

Dr. Michael Büchsner, Vorstandsvorsitzender der Stabilus S.A. sagte: "In unserer langfristigen Strategie haben wir Innovation, internationale Expansion und operative Exzellenz als wesentliche Eckpfeiler unseres künftigen Wachstums definiert. Im Sinne dieser Zielsetzung möchten wir nun mit dem Rechtsformwechsel sowie der Sitzverlegung nach Deutschland auch organisatorisch die Weichen stellen. Wir sind überzeugt, dass unsere Aktionäre die Vorschläge zur Umwandlung und der anschließenden Sitzverlegung unterstützen werden."