wallstreet:online: Starkes Umsatzwachstum

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die wallstreet:online AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen Umsatz von 28,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,3 Mio. Euro erzielt. Zusammen mit einem außerordentlichen Ertrag aus einem Beteiligungsverkauf liege das Unternehmen damit im Rahmen der Schätzungen von Warburg. Die Guidance für 2021 erscheine eher vorsichtig. So erwarte der Analyst positive Effekte von der aktuellen Marktvolatilität und den geringeren Kosten für die Kundenakquise. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 25,00 Euro (zuvor: 24,80 Euro) an und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.03.2021, 12:25 Uhr)