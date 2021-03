LS-X-Marktbericht Kauflust im DAX hält an, erneut ein Rekord Anzeige Autor: LS-X Trader 62 | 0 09.03.2021, 20:29 | Die Kauflust im DAX hält an, wir sahen heute erneut einen Rekord im Deutschen Leitindex. Dabei kamen die Werte in Augenschein, die jüngst Abstriche verzeichnen mussten. Die Kauflust im DAX hält an, wir sahen heute erneut einen Rekord im Deutschen Leitindex. Dabei kamen die Werte in Augenschein, die jüngst Abstriche verzeichnen mussten. Volle Fahrt voraus im DAX hiess es auch heute. Die Verlierer vom Montag ziehen heute nach. Welche waren das? Erfahren Sie mehr dazu im LS-X-Marktbericht vom Abend. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Diese Schwelle wurde zögerlich überschritten. Dennoch sprach dies für eine sehr gesunde Verfassung des Marktes. Ohne Druck auf der Unterseite stieg der DAX noch bis 14.475 Punkte und damit rund 70 Punkte über das Vortageshoch. Nur knapp darunter schloss der Handel, welcher folgende Tagesparameter hinterlassen konnte: Eröffnung 14.345,51PKT Tageshoch 14.475,65PKT Tagestief 14.309,35PKT Vortageskurs 14.380,91PKT Schlusskurs 14.437,94 Das Momentum auf der Oberseite sieht man im Intraday-Verlauf erneut deutlich: Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus? Aktien-Bewegungen im DAX Mit Schwung konnten die Verlierer der Vortage heute im DAX aufholen. An der Spitze setzte sich eine Delivery Hero fest. Die Aktie gewinn mehr als 5 Prozent und stellte sogar die Infineon in den Schatten. Beim einzigen Chipwert aus dem DAX machte sich die starke Erholung aus den USA bemerkbar. Über den ganzen Halbleiter und Chipsektor hinweg profitierten die Werte auf globaler Ebene. Ebenfalls stark war die Deutsche Post. Hier wurde das Ergebnisziel für 2021 formuliert. Der ehemalige Staatskonzern strebt ein operatives Ergebnis von 5,6 Milliarden Euro an. Verlierer war ganz klar die Continental-Aktie. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental erwartet in diesem Jahr nur ein geringes Umsatzwachstum auf 40,5 bis 42,5 Milliarden Euro. Dies lies Anleger aufhorchen und sich erst einmal von den Papieren trennen. Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet: Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus? Mittelfristiges DAX-Chartbild Weiter positiv präsentiert sich das mittelfristige DAX-Bild. Nach dem Ausbruch gestern wurde heute diese Tendenz fortgesetzt: Augenscheinlich kamen weitere Käufer in den Markt, die auf "End of Day"-Basis ihre Entscheidungen treffen. Ob diese Bewegung fortgesetzt werden kann, erörtern wir morgen früh mit Ingmar Königshofen wieder in der Vorbörse. 