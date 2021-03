NetApp Astra vereinfacht und automatisiert Verwaltung von Anwendungsdaten für Kubernetes und adressiert damit grundlegende Herausforderungen vieler Unternehmen

„Backups, Klonierung, Disaster Recovery, Tätigkeiten im Datenlebenszyklus, Datenoptimierung, Compliance und Sicherheit sind alles kritische Punkte für jedes Unternehmen“, sagte Eric Han, Vice President Produktmanagement, Public Cloud Services bei NetApp. „Zusammen genommen erhöht sich durch diese Herausforderungen die Komplexität. Das steht in direktem Widerspruch zum Ziel von Kubernetes: der einfacheren, schnelleren und flexibleren Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen – eine Vision, zu deren Realisierung NetApp Astra beitragen wird.“

Das weltweit tätige, cloudgestützte und datenorientierte Softwareunternehmen NetApp (NASDAQ: NTAP) hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von NetApp Astra (vormals bekannt als Project Astra) bekanntgegeben. Es handelt sich um eine vollständig verwalteten Anwendung zur anwendungsorientierten Datenverwaltung, die für Kubernetes-Workloads entwickelt wurde. Mit NetApp Astra können Unternehmen auf Kubernetes bereitgestellte Anwendungen ohne Software für Downloads, Installationen, Verwaltung oder Upgrades sichern, wiederherstellen und verschieben. So können sie sich auf die Entwicklung und Skalierung ihrer Anwendungen statt auf die Verwaltung von Infrastruktur konzentrieren.

„Ich begrüße das Ziel von NetApp eine anwendungsorientierte Datenverwaltung für Kubernetes zu bieten“, sagte Rushi NS, Chief Architect bei SAP. „Mit Astra wird es drastisch einfacher werden, datenreiche Kubernetes-Workloads in öffentlichen Clouds und vor Ort zu verwalten, zu sichern und zu verschieben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit NetApp, wenn das Unternehmen Astra weiterentwickelt.“

Mit NetApp Astra erweitert NetApp seine branchenführenden Services für Datenverwaltung auf das Kubernetes-Ökosystem und unterstützt so Unternehmen bei der Verwaltung cloudnativer Anwendungen und älterer Workloads mit entscheidenden Ressourcen wie:

Datensicherung mit Snapshots. Teams können zur Sicherung lokaler Daten Snapshots aufnehmen. Werden die Daten versehentlich gelöscht oder beschädigt, können die Anwendungen und die zugehörigen Daten auf einen früher aufgenommenen Snapshot im gleichen Kubernetes-Cluster zurückgesetzt werden.

Teams können zur Sicherung lokaler Daten Snapshots aufnehmen. Werden die Daten versehentlich gelöscht oder beschädigt, können die Anwendungen und die zugehörigen Daten auf einen früher aufgenommenen Snapshot im gleichen Kubernetes-Cluster zurückgesetzt werden. Disaster Recovery / Datenwiederherstellung mit Remote-Backups. Teams können ferner einen komplett anwendungsorientierten Backup einer Anwendung und eines Zustands aufnehmen. Mittels des Backups kann die Anwendung samt Daten in einer anderen Kubernetes-Cluster in der gleichen oder einer anderen Region wiederhergestellt werden, um Anwendungsfälle der Datenwiederherstellung zu adressieren.

Teams können ferner einen komplett anwendungsorientierten Backup einer Anwendung und eines Zustands aufnehmen. Mittels des Backups kann die Anwendung samt Daten in einer anderen Kubernetes-Cluster in der gleichen oder einer anderen Region wiederhergestellt werden, um Anwendungsfälle der Datenwiederherstellung zu adressieren. Vereinfachte Portabilität von Anwendungen und Migration mit aktiven Klonen. Gesamte Anwendungen können samt Daten von einem Kubernetes-Cluster in ein anderes verschoben werden – ganz gleich, wo sich die Cluster befinden.

NetApp Astra unterstützt aktuell Google Cloud und wird demnächst die öffentlichen Cloudumgebungen Microsoft Azure und AWS unterstützen sowie vor Ort laufen.

Weitere Informationen zu NetApp Astra finden Sie im NetApp-Blog. Unternehmen können NetApp Astra auch kostenlos nach Anmeldung hier testen.

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können – ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute – immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf http://www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc. Bei anderen Firmen- und Produktnamen kann es sich um Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210310006081/de/