In der Kalenderwoche 10 (08.03. bis 12.03.2021) enden die Zeichnungsfristen für die neue 8,00%-Agri Resources-Anleihe (ISIN: DE000A287088) und der 6,75%-Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A3H2T47)

der RAMFORT GmbH. Beide Emittenten haben bislang noch keine Platzierungsergebnisse veröffentlicht, die Agri Resources-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, RAMFORT möchte bis zu 10 Mio. Euro einsammeln. Die im Insolvenzverfahren befindliche Joh. Friedrich Behrens AG hat von einem ausländischen Investor ein bindendes Kauf-Angebot erhalten. Dieses wird derzeit unternehmensintern in Abstimmung mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss besprochen. Ziel sei dabei eine Übertragung des Geschäftsbetriebs der Behrens AG zum 01.05.2021 an den potentiellen Käufer.

Die Metalcorp Group S.A. hat in dieser Woche ihre 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) um 20 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 140 Mio. Euro bei internationalen Investoren aufgestockt. Die zufließenden Mittel dienen nach Angaben von Metalcorp dazu, eine Expansionsgelegenheit zu finanzieren. Der Merchandising- und Technologieentwickler Heroes AG plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro via Privatplatzierung. Der Zinskupon soll bei 6,00% p.a. liegen, die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro. Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtigt die Emittentin, erste Lizenzen abzuschließen und Merchandising-Projekte im Discounter, Einzelhandel und Online-Shop umzusetzen. Die SLM Solutions Group AG beabsichtigt die Ausgabe einer zweiten Tranche von Wandel­schuld­ver­schrei­bungen im Volumen von 15 Mio. Euro. Dazu müssen die Gläubiger der im Juli 2020 begebenen SLM Solutions-Wandelanleihe 2020/26 allerdings in einer Abstimmung ohne Versammlung dem Prozedere noch zustimmen.