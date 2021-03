Wirtschaft DAX hält sich am Mittag über 14.500-Punkte-Marke Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 15.03.2021, 12:33 | 102 | 0 | 0 15.03.2021, 12:33 | Foto: Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur



An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von



Ein Euro kostete 1,1931 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8382 Euro zu haben.



Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.515 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Volkswagen , Continental und der Deutschen Telekom. Abschläge gibt es unter anderem bei den Aktien von Covestro, Delivery Hero und der Deutschen Bank. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 29.766,97 Punkten geschlossen (+0,17 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,1931 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8382 Euro zu haben. Diesen Artikel teilen Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? Wertpapier

DAX Index





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer