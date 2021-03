^ DGAP-News: Nova Minerals Limited / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse Nova Minerals Limited bestätigt sehr gute Durchführbarkeit der Erzsortierung in Korbel Main

Nova Minerals Limited (Nova oder Company) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) teilt mit, dass das Unternehmen sehr ermutigende Ergebnisse aus weiteren Erzsortierungstestarbeiten an vererztem Material einer Großprobe aus der Lagerstätte Korbel Main in Alaska erhalten hat. Diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial dieser Technologie, das Projekt erheblich zu verbessern.

Die Erzsortierungstests an den Bohrkernen zeigen ein großes Potenzial für eine reduzierte Aufbereitung und eine erhöhte Minenproduktion in Korbel Main

- Die Ergebnisse der Erzsortierung zeigen eine bis zu 10-fache Anreicherung einer 588 kg schweren grobkörnigen Gesteinsprobe.



- Das Potenzial einer weiteren Wertschöpfung durch Aufbereitung des Ausschussmaterials wird ebenfalls untersucht.



- Von TOMRA in Sydney durchgeführte Arbeitsprogramme zur Erzsortierung zeigen das Potenzial der Erzsortierung mithilfe der

Röntgentransmissionstechnologie (XRT) zur erfolgreichen Abtrennung des goldhaltigen Gangmaterials in Korbel Main.



- Die Ergebnisse zeigen die signifikanten Vorteile, die von der Anwendung der Erzsortiertechnologie in Korbel Main erwartet werden können, einschließlich des Potenzials zur Steigerung der Minenproduktion und zur Verbesserung der Projektökonomie durch:



- Erleichterung des Großabbaus zur Reduzierung der Bergbaukosten pro Einheit und Reduzierung des Erzverlusts im selektiven Bergbau.

- Abscheidung von taubem Material, was zu einer Verringerung der Investitionen für die Aufbereitung und der Betriebskosten führt und die Umweltbelastung durch geringere Tailings-Mengen (Bergbaurückstände) minimiert.



- Höherer Gehalt des Beschickungsmaterials der Aufbereitungsanlage.

- Die Arbeiten an der Aktualisierung der Mineralressourcen in Korbel Main werden fortgesetzt, die voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein wird.

- Die vorläufige Scoping-Studie ist in vollem Gange.



- Der Börsengang der Snow Lake Resources macht große Fortschritte - das Update folgt



Novas CEO sagte, die neuesten Testergebnisse bieten Nova eine einzigartige Gelegenheit zur Gewährleistung einer optimalen Lösung für Minendesign, Zeitplan und Aufbereitung für die Lagerstätte Korbel Main.