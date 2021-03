DGAP-News Eat Beyond- Portfoliowert Nabati Foods schließt Privatplatzierung in Millionenhöhe ab (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.03.2021, 15:21 | 46 | 0 | 0 15.03.2021, 15:21 | Eat Beyond- Portfoliowert Nabati Foods schließt Privatplatzierung in Millionenhöhe ab ^

Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen Nabati Foods Global Inc., ehemals Nabati Foods Inc. ,eine überzeichnete Privatplatzierung von 7,7 Mio. $ abgeschlossen und seine Pläne, an die Börse zu gehen, neustrukturiert hat. Nabati hatte zuvor bekanntgegeben, dass es 4 Mio. $ aufbringen möchte, hat diesen Betrag aber aufgrund der hohen Nachfrage auf 7,7 Mio. $ gesteigert. Genutzt werden die Nettoerlöse für die Finanzierung von Nabatis geplanter Transaktion zum Börsengang sowie für Geschäftsentwicklung, Arbeitskapital, Anlagenerweiterung und zum Kauf von Ausstattung, um die Produktionskapazität zu erweitern und neue Produktlinien zu entwickeln.

Das in Edmonton gegründete Unternehmen Nabati ist ein schnell wachsendes Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Konsumenten vollwertige, natürliche und pflanzenbasierte Lebensmittel bietet.

"Sobald die Finanzierung für Nabati verkündet wurde, hat das Unternehmen Tausende Anfragen von interessierten Parteien erhalten, die investieren möchten", sagte Eat Beyonds CEO Patrick Morris. "Dieses neue Kapital kann Nabati auf die nächst höhere Ebene katapultieren, weil das Unternehmen somit seine Produktionskapazität erweitern kann, um die stetig wachsende Nachfrage nach seinen Produkten zu erfüllen. Eat Beyond freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Nabati, um deren Innovation, Wachstum und Expansion zu unterstützen."

Nabati bietet zurzeit drei pflanzenbasierte Produktlinien an, darunter milchproduktefreie Cheesecakes, Käsealternativen und pflanzenbasiertes Fleisch, und plant weitere innovative Produktlinien. Die Produkte von Nabati werden in ganz Nordamerika über Lebensmittelgeschäfte, Online-Shops, Foodservice und Einzelhandel vertrieben.

"Nabati hat im letzten Jahr trotz der Unsicherheiten, vor denen die Konsumenten aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen, ein beispielloses Wachstum verzeichnet," sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. "Wir haben unsere Produkte und Mischung der Vertriebswege so konzipiert, dass wir wirtschaftliche Herausforderungen überstehen können, und jetzt sehen wir die Früchte dieser Arbeit."

