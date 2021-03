MOSKAU (dpa-AFX) - Auf die russische Zeitung "Nowaja Gaseta" ist nach eigener Darstellung ein "Chemie-Angriff" auf das Redaktionsgebäude verübt worden. Das kremlkritische Medium schrieb am Montag auf seiner Homepage von einem "anhaltenden, scharfen chemischen Geruch" in seinen Räumlichkeiten in der Hauptstadt Moskau. Demnach waren Vertreter von Zivilschutz, Innenministerium und dem Inlandsgeheimdienst FSB für Untersuchungen vor Ort. Zunächst war unklar, um welche Substanz es sich handelte.

Zeitungsmitarbeiter habe der Geruch an eine Gas-Attacke Unbekannter auf Haus und Auto der Journalistin Julia Latynina im Jahr 2017 erinnert, hieß es. Latynina war wenig später ins Ausland geflüchtet.