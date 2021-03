PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen und Mittel- und Osteuropa haben am Montag mehrheitlich Kursgewinne aufgewiesen. Bereits zum Wochenausklang hatte es überwiegend Zuwächse gegeben. In Budapest wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Prag ging der tschechische Leitindex PX mit plus 0,39 Prozent bei 1081,51 Punkten aus dem Handel. Unter den Schwergewichten standen Avast in der Gunst der Anleger weit oben. Die Aktien des Softwareunternehmens stiegen um 1,4 Prozent. Im Finanzbereich legten Erste Group um 0,2 Prozent zu. Komercni Banka gaben hingegen um 0,4 Prozent nach und die Aktionäre der Moneta Money Bank konnten ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent verbuchen.