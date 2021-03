Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Euro gegenüber dem australischen Dollar ausgerechnet in der letzten großen Krise gegen Ende 2008 bei 2,1136 AUD. Nur wenig später rutschte das Paar deutlich ab und markierte im August 2012 ein Verlaufstief bei 1,16 AUD. Seitdem herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend, die zweite große Krise im Frühjahr 2020 ließ die Notierungen zeitweise sogar auf 1,98 AUD ansteigen. Diese Phase wird seitdem auf der Unterseite auskonsolidiert und führte geradewegs auf die untere Trendkanalbegrenzung runter. Doch dieser scheint kaum Wirkung zu zeigen und droht in dieser Woche gebrochen zu werden. Ein derartiges Szenario würde sich dann für ein fortgesetztes Short-Engagement anbieten.

Achtung an aktueller Stelle

Sollte es tatsächlich zu einem nachhaltigen Monatsschlusskurs unterhalb eines Niveaus von mindestens 1,5280 AUD kommen, wären weitere Abschläge in Richtung 1,4950 sowie darunter in den Bereich von 1,45 AUD stark zu favorisieren. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ4B5Y zum Einsatz kommen. Noch aber könnten bullische Marktteilnehmer bei dem Paar EUR/AUD den Spieß umdrehen und zu einem dynamischen Anstieg verhelfen. In ruhigeres Fahrwasser kehrt der Wert jedoch erst oberhalb von 1,5667 AUD zurück, ein Anstieg an 1,60 sowie darüber 1,6354 AUD wäre in diesem Fall denkbar.