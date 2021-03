FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Zalando nach dem Kapitalmarkttag des Online-Modehändlers von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 80 auf 92 Euro angehoben. Die Veranstaltung habe vertrauensbildend gewirkt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pandemie habe die Wettbewerbsposition von Zalando im europäischen Modemarkt verbessert. Das neue mittelfristige Wachstumsziel und den von Zalando langfristig angestrebten Marktanteil hält der Experte für gut erreichbar. Er hob seine Gewinnschätzungen an. Die Aktie sei aber relativ ambitioniert bewertet./ajx/la

