Berlin (ots) -- Tag des Waldes am 21. März: DUH weist auf Bedrohung der Tropenwälder durchVerfütterung von nicht-zertifiziertem Palmöl hin- Futtermittel-Radar der DUH sammelt bis Mai Selbstverpflichtungen fürnachhaltiges Palmöl von Produzenten, Fleisch- und Milchwirtschaft, Händlernund Gastronomen- Im Vergleich zu anderen Branchen stagniert Futtermittelindustrie bei nur 25Prozent entwaldungsfreiem PalmölZum Internationalen Tag des Waldes am Sonntag, den 21. März, fordert dieDeutsche Umwelthilfe (DUH), nicht-zertifiziertes Palmöl aus Futtermitteln zuverbannen. Unternehmen, die tierische Erzeugnissen wie Eier, Milch und Fleischproduzieren und handeln, müssen sich zur Nutzung von ausschließlich nachhaltigemPalmöl in Futtermitteln ab 2022 verpflichten. In ihrem neuen Futtermittel-Radarveröffentlicht die DUH Mitte 2021 die Selbstverpflichtungen derFuttermittelproduzenten, Fleischverarbeiter, Molkereien, Händler undSystemgastronomen. Palmöl aus unsicheren Quellen kann mit der Zerstörung vonRegenwald und Brandrodung im Zusammenhang stehen.

Dazu Karoline Kickler, Palmöl-Expertin der DUH: "Die Futtermittelbranche drücktsich seit Jahren vor ihrer Verantwortung für die Zerstörung von Tropenwäldern.Bereits seit 2020 müsste die Branche gemäß Zielsetzung der Bundesregierungvollständig auf nachhaltiges Palmöl setzen. Stattdessen stagniert der Anteil vonentwaldungsfreiem Palmöl in Futtermitteln bei etwa 25 Prozent. DieLebensmittelindustrie - die deutlich stärker im öffentlichen Fokus steht - istbereits bei 90 Prozent nachhaltigem Palmöl. Deshalb fordern wir jetzt dieUnternehmen entlang der gesamten Lieferkette tierischer Erzeugnisse auf, sichöffentlich zum Umstieg auf entwaldungsfreie Palmöl-Futtermittel zu bekennen undden Wandel nicht zu blockieren."Rund 12 Prozent des Palmölverbrauchs in Deutschland entfallen auf die Fütterungvon Mast- und Legehennen, Kälbern und Schweinen. Die Futtermittelindustrie hatdamit den drittgrößten Anteil am deutschen Palmölkonsum - nach dem Energie- undLebensmittelsektor. Dabei stammen etwa 113.000 Tonnen Palmöl aus unsicherenQuellen, die mit Regenwaldzerstörung zusammenhängen können.Die Futtermittelproduzenten und verarbeitenden Unternehmen haben bei derUmstellung keine Kostenexplosion zu befürchten: Berechnungen der DUH schätzenden Aufpreis für zertifiziertes Palmöl bei Endprodukten auf 0,02 bis 0,6 Centpro Liter Milch, 10er Packung Eier oder pro Masthuhn gemäß dem Mindeststandarddes Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl. Diese Kosten sollten nicht alleinedie Landwirtinnen und Landwirte tragen müssen, sondern alle Unternehmen entlangder Lieferkette. Gemeinsame Anstrengungen sind jetzt gefragt - durch klareZielsetzungen und Signale der Akteure auf allen Ebenen der Verarbeitung und desHandels.Selbstverpflichtungen, die bis zum 10. Mai gemacht werden, gibt die DUHöffentlichkeitswirksam in ihrem Futtermittel-Radar bekannt.Hintergrund:Die DUH fordert einen Wandel hin zum verstärkten Einsatz heimischer Futtermittelund weg von Übersee-Futtermittelimporten, die zur Zerstörung immenser Flächen anRegen- und Trockenwäldern beigetragen haben, darunter vor allem Tropenwald inIndonesien und Malaysia. Während Soja als zentraler Treibstoff derMassentierhaltung schrittweise durch zertifizierte Alternativen oder heimischproduzierte Eiweiße ersetzt werden kann, eröffnen sich bei Palmöl zweiSofortmaßnahmen: Der Ersatz durch heimische Öle wie Raps- oder Sonnenblumenöl.Außerdem können die Unternehmen umsteigen auf den Bezug zertifiziertnachhaltigen Palmöls von lange bestehenden Plantagen, auf denen ein umwelt- undsozialverträglicher Anbau und eine faire Einbindung von Kleinbäuerinnen undKleinbauern gefördert werden kann.Links:Mehr zu Palmöl in Futtermitteln und zur Vorlage des DUH Futtermittel-Radars:https://www.duh.de/futtermittel-radar/