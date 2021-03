Der Verfallstag bremst den DAX aus. War dies ein Einzelfall oder startet nun eine Korrektur? Mit Blick auf die Einzelwerte gehen wir dieser Frage nach.

Entfernung vom DAX-Rekord

Eine leichte Schwäche war am Morgen in der Vorbörse bereits zu erkennen. Diese beruhte auf der negativen Entwicklung der Wall Street am Vormittag und damit den "Nachwehen" der US-Notenbanksitzung vom Mittwochabend.

Unser Händler machte auf die gut gelaufene Börse aufmerksam und zog noch einmal ein Fazit zur FED:

Ebenso erläuterte er, warum es heute zum Verfallstag zu dynamischen Bewegungen kommen könnte.

Dem war auch später so, nachdem ein Anlauf am Morgen zu den Rekordhochs gestoppt wurde. Über 14.750 Punkte gab es keinen Ausbruch und somit wurde am frühen Nachmittag vom Markt die Gegenrichtung eingeschlagen.

Sie führte nach Eröffnung der Wall Street direkt zum Schliessen der Kurslücke, die wir am Donnerstag im Chartbild oberhalb der 14.600er-Marke hinterlassen hatten. Knapp darunter drehte der Markt dynamisch und eroberte dieses Level, was über zwei Wochen den Widerstand im Chartbild bildete, zurück.

Bei 14.621 Punkten schloss der DAX am Verfallstag unter deutlich höherem Volumen seinen Handelstag. Dies ist in der Wochenübersicht zu erkennen:

Folgende Tagesparameter umrahmten den Verfallstag:

Eröffnung 14.697,26 Tageshoch 14.747,56 Tagestief 14.563,21 Vortageskurs 14.775,52 Schlusskurs 14.621,00

Damit skizzierte sich der heutige Intraday-Verlauf an der LS-Exchange schwächer und deutlich anders, als noch an den Vortagen gewöhnt:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die Aktien von Volkswagen und BMW gaben heute weiter ab und konsolidierten damit den Anstieg der letzten Tage. Ebenfalls schwach war Continental, die den DAX auf der Negativseite anführte.

Über diesen Fakt und die Auswirkungen des Verfallstages berichtete Andreas Bernstein am Abend an dieser Stelle:

Gewinner war heute die Delivery Hero, die sich technisch vielleicht aus der engen Range oberhalb von 103 Euro lösen kann. Ebenfalls stark waren die Immobilienwerte, welche gerade an schwächeren Tagen Sicherheit widerspiegeln.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild ist weiterhin positiv. Wenn auch heute eine kleine Korrektur beginnen könnte. Doch dies muss sich erst in der neuen Woche und ohne den Sondereffekt "Verfallstag" bestätigen.

Das aktuelle Chartbild stellt sich optisch zum Wochenausklang wie folgt dar:

