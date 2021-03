Anlegerverlag Nordex geht richtig ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.03.2021, 18:32 | 23 | 0 | 0 23.03.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen Blitzstart zaubert heute Nordex auf’s Parkett. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund acht Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 24,56 EUR. Schaltet Nordex dadurch in den Hausse-Modus? Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund null Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bis heute markieren 24,66 EUR dieses Hoch. Wir sehen hier also einen echten Krimi. Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 18,71 EUR komplett grünes Licht. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.



