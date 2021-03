Eloro Resources gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen der Bought-Deal-Finanzierung durch die Konsortialbanken bekannt Nachrichtenquelle: IRW Press | 24.03.2021, 13:00 | 51 | 0 | 0 24.03.2021, 13:00 | NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. TORONTO, 24. März 2021 – Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass in Verbindung mit der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung (siehe Eloro-Pressemitteilungen vom 2., 3. und 8. März 2021) und nach der Einreichung des endgültigen Kurzprospekts am 18. März 2021 bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen außer Quebec, Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint-Bookrunner sowie Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter"), sich dafür entschieden haben, ihre Mehrzuteilungsoption ("Mehrzuteilungsoption") vollständig auszuüben. Gemäß den Bedingungen der Finanzierung gewährte die Mehrzuteilungsoption den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb von bis zu 870.000 zusätzlichen Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der "Ausgabepreis"), die jederzeit, ganz oder teilweise, bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach Abschluss der Finanzierung liegt. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich die Gesamtzahl der im Rahmen der Finanzierung zu verkaufenden Einheiten auf 6.670.000 Einheiten zum Emissionspreis belaufen und dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt CAD 25.012.500 einbringen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Upsized Offering und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Eloro Resources Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







