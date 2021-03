AGCO veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

AGCO (NYSE: AGCO), einer der weltweiten Marktführer im Bereich Design, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionstechnologien für die Landwirtschaft, hat am Montag seinen Nachhaltigkeitsbericht 2020 ( https://ar2020.agcocorp.com/sustainability/ ) veröffentlicht. In dem Bericht enthalten sind verschiedenste Zielsetzungen und Verpflichtungen: etwa das Ziel, die Treibhausgasemissionen aller Fertigungsabläufe des Unternehmens bis Ende 2026 um 20 Prozent zu verringern.

Der Nachhaltigkeitsbericht, der von AGCO seit 2014 veröffentlicht wird, folgt auf die Ankündigung eines globalen Funktionsbereichs Nachhaltigkeit und auf die neue Strategie des Unternehmens, die Landwirte in den Mittelpunkt zu stellen. Diese wurde zu Beginn dieses Monats präsentiert und umfasst Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil.

„Mit der neuen Vision und Aufgabe von AGCO wird unsere Verpflichtung zu raschen Innovationen und zur Weiterentwicklung von Präzisionslösungen für die Landwirtschaft bestärkt, damit die Landwirte mit weniger ökologischen Auswirkungen mehr produzieren können“, sagte Eric Hansotia, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von AGCO. „Die Agrarindustrie hat die Chance – und die Verpflichtung –, in großen Maßstäben zu denken und in noch größeren Maßstäben zu handeln. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie wird in den nächsten Jahren das Sprungbrett für gebündelte Kreativität und Innovationen sein.“

AGCO konzentriert seine Nachhaltigkeitsbemühungen auf vier zentrale Bereiche:

Bodengesundheit und Kohlenstoffbindung im Boden – mit der Zusicherung, neue Sensoren und andere Technologien zur Verbesserung der Bodengesundheit zu entwickeln

Dekarbonisierung von Anlagen und Produkten – etwa die Erreichung einer 60-prozentigen Nutzung erneuerbarer Energien im internen Betrieb bis 2026 und die Auslieferung eines vollständig elektrischen Fendt-Traktors bis 2025

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter – einschließlich einer Verpflichtung zur Verringerung der Zahl der registrierten Verletzungen pro Jahr

Tierschutz – einschließlich der Gründung einer Beratungsgruppe aus Tierschutzexperten, welche die Bemühungen des Unternehmens begleiten sollen.

„AGCO hat erhebliche Fortschritte beim Design innovativer Produkte, bei der Schaffung betrieblicher Effizienzen und bei der Bereitstellung agronomischer Expertise für die Landwirte gemacht“, sagte Louisa Parker-Smith, Leiterin globale Nachhaltigkeit bei AGCO. „Mit unserem neuen, fokussierten Ansatz verpflichten wir uns zum Ausbau dieser Stärken, um noch mehr Wert für die Landwirte zu schaffen und uns gleichzeitig beim Umweltschutz zu engagieren.“

