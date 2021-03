Führender japanischer Entwickler von schlüssellosen Auto-Apps wählt Verimatrix Cybersecurity

DNP hat die Whitebox -Lösung von Verimatrix in sein sicheres SDK für Kunden und Partner integriert, um das Fundament für Sicherheit und Vertrauen zwischen dem Fahrzeug, seinem Besitzer und der mobilen App zu legen und Angriffspunkte für Cyberkriminelle zu minimieren. Mit der automatisierten Self-Defending-Security, die direkt in die Apps injiziert wird, stellt Verimatrix dem seit 145 Jahren bestehenden Unternehmen eine bewährte und vertrauenswürdige Technologie bereit, die verhindert, dass Hacker erfolgreich Code analysieren und verändern können.

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass das in Tokio ansässige Unternehmen DNP (TYO: 7912) die Cybersecurity-Technologie von Verimatrix in seine Digital Key Platform für Automobilhersteller und deren schlüssellose Apps integriert hat.

Ein Sprecher des IoT Security Department von DNP kommentiert: „Im Rahmen eines umfangreichen Evaluierungsprozesses haben wir erkannt, dass Verimatrix uns mit Whitebox die modernste und flexibelste Lösung für den Schutz unserer sicheren SDKs für schlüssellose Auto-Apps anbietet. Verimatrix hat unser Projekt während des gesamten Prozesses aktiv begleitet und ist auf unsere zahlreichen Anforderungen eingegangen. Wir bedanken uns für ihre kontinuierliche Unterstützung während der Einführungsphase bei unseren Partnern.“

Whitebox von Verimatrix löst kryptografische Schlüssel auf effektive Weise im Code selbst auf und macht Algorithmen unkenntlich, um kritische Anwendungen und Daten zu schützen – auch dann, wenn ein Hacker einen weitreichenden Zugriff auf das Gerät erhält, auf dem die Algorithmen ausgeführt werden. Whitebox bietet DNP außerdem folgende Funktionen:

Robuster Schutz für kryptografische Schlüssel

Grafische Gestaltung ihrer Implementierung über ein GUI-Tool

Lokale Erstellung eigener sicherer Schlüssel

Einhaltung der strengen Anforderungen an Codeumfang, Leistung und Sicherheit

„Es ist unverzichtbar, dass Apps, die mit einem komplexen Objekt wie einem Auto verbunden sind, besonders gut geschützt sind“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Die überzeugende Erfolgsbilanz von Whitebox schafft Vertrauen bei Unternehmen wie DNP, die die strengen Anforderungen der Automobilhersteller erfüllen müssen. Die Implementierung von DNP gehört zu den jüngsten Beispielen für die wachsende Präsenz von Verimatrix bei Innovationen für eine zunehmend vernetzte Welt. Wir freuen uns, als zukunftsorientierter Marktführer im Segment der effizienten, bewährten Cybersecurity-Technologien aufzutreten.“

Über Dai Nippon Printing Co., Ltd (DNP)

DNP ist eines der größten und vielfältigsten Druckunternehmen der Welt. Wir bieten eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen in einem breiten Spektrum von Geschäftsfeldern für Verbraucher und etwa 30.000 Unternehmenskunden in Japan und rund um den Globus. Die Schwerpunkte von DNP sind die Druck- und Informationstechnologien, die das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1876 kultiviert hat. Das Unternehmen hält bei vielen seiner Produkte den weltweit größten Marktanteil. Auch in Zukunft werden wir durch die Kombination unserer Stärken bei Druck- und Informationstechnologien zur Lösung von Problemen beitragen, denen die Verbraucher und die Gesellschaft insgesamt gegenüberstehen. Besuchen Sie www.dnp.co.jp/eng.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

