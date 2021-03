E.On hat heute eine grüne Anleihe begeben. Diese hat ein Volumen von 750 Millionen Euro. Das Papier wird jährlich mit 0,6 Prozent verzinst. Es läuft bis Oktober 2032.Das frische Geld soll in nachhaltige Projekte investiert werden. Dabei geht der Blick von E.On sowohl in Richtung Stromnetzgeschäft als auch in Richtung Customer Solutions.Unterstützt wurde E.On bei der Emission von ABN Amro, BofA Securities, Societe ...