Ad-hoc-Pressemitteilung

Zürich, 26. März 2021



Solide Performance in einem anspruchsvollen Umfeld



- Umsatzreduktion von 13% auf CHF 12.37 Mio. (in Lokalwährung -10%)

- Reduktion des EBITDA um 16% auf CHF 8.70 Mio.



- Reduktion des Reingewinns um 8% auf CHF 3.29 Mio.



- Erste Grossanlage in Portugal seit Ende 2020 in Betrieb

- Stabile Dividende von CHF 1.10/Aktie beantragt



2020 war für Edisun Power aus finanzieller Sicht ein Übergangsjahr, in welchem die Umsetzung der 206 MW grossen Pipeline in Portugal startete und die erste Anlage Ende Jahr ans Netz angeschlossen werden konnte. Die Covid-19 Krise führte vor allem im ersten Halbjahr zu historisch tiefen Strompreisen, was sich entsprechend negativ auf das Ergebnis auswirkte. Hingegen konnten Wertberichtigungen auf PV-Anlagen im Umfang von CHF 0.56 Mio. aufgelöst werden, so dass insgesamt ein Reingewinn von CHF 3.29 Mio. resultierte. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von

CHF 1.10 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven vor.



Historisch tiefe Strompreise reduzieren Umsatz

Währenddem die Wetterbedingungen in Mitteleuropa ausgezeichnet waren, produzierten die Anlagen im grössten Markt Spanien 5% weniger als im Vorjahr. Insgesamt resultierte mit 47'570 MWh eine um 4% tiefere Stromproduktion als 2019. Der Volumeneffekt (-2%), tiefere Strompreise (-7%) und die Abschwächung des Eurokurses (-4%) hatten einen Rückgang des Stromertrags um 13% auf CHF 11.74 Mio. (2019: CHF 13.55 Mio.) zur Folge.

Allein in Spanien belief sich die Ertragsminderung aufgrund der Corona-bedingt gesunkenen Strompreise im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 1.03 Mio. Die Anlagen in Spanien erhalten jedoch gemäss geltendem Gesetz eine über die gesamte Laufzeit der Anlagen garantierte Rendite. Dementsprechend sollten die Vergütungsparameter, welche alle drei Jahre angepasst werden, in Zukunft etwas höher sein und die tiefen Strompreise kompensieren.