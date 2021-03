---------------------------------------------------------------------------

Hamburg, 26. März 2021



Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

- Anleihevolumen in Höhe von 300 Millionen Euro platziert

- Kupon von 2,5 % erzielt



- Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro Anleihe

Die Hapag-Lloyd AG hat ihre erste Sustainability-Linked Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,5 % bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Der Ausgabekurs beträgt 100 %. Mit dem Erlös dieser Neuemission soll die bestehende 5,125 % Euro Anleihe (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) in Höhe von 300 Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2024 vorzeitig und vollständig zurückgezahlt werden. Dies erfolgt voraussichtlich zum 7. April 2021 zum festgelegten Preis von 102,563 %.



"Mit der erfolgreichen Platzierung unserer Sustainability-Linked Anleihe haben wir einen weiteren Meilenstein bei unseren Green Financing Aktivitäten erreicht. Zugleich freuen wir uns sehr über die Nachfrage und das Vertrauen unserer Investoren. Jetzt gilt es, unsere eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele bei der CO2-Intensität fest im Blick zu behalten und schrittweise umzusetzen", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.



Die Sustainability-Linked Anleihe ist an ein klar definiertes Nachhaltigkeitsziel geknüpft: Bis zum Jahr 2030 soll die CO2-Intensität der Hapag-Lloyd eigenen Flotte um 60 % im Vergleich zum Referenzjahr 2008 der International Maritime Organization (IMO) sinken. Die Verbesserungen bei der CO2-Intensität werden jährlich nach dem sogenannten Average Efficiency Ratio (AER) Indikator gemessen und veröffentlicht, der im Jahr 2008 noch bei einem Wert von 11,68 lag und bis zum Jahr 2030 auf 4,67 sinken soll.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.100 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 122 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.